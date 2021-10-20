Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Очень сложно»: менеджер потерявшей голос Бузовой рассказал о ее состоянии

Анастасия Колоскова

Общество
«Очень сложно»: менеджер потерявшей голос Бузовой рассказал о ее состоянии
Фото: instagram/buzova86

Певице Ольге Бузовой, потерявшей голос накануне сольного концерта в «Крокусе», врачи на несколько дней запретили разговаривать. Об этом рассказал пиар-менеджер артистки Антон Богословский.

— Пока она очень сложно себя чувствует. Но ее наблюдает врач, — отметил он.

Он пояснил, что телеведущая неоднократно сетовала на напряженный рабочий график, в итоге такая нагрузка отразилась на ее здоровье.

— У нее были очень большие нагрузка и стресс, она спит буквально по два–три часа из-за большого количества репетиций и большого количества проектов, которые нужно сейчас успеть к концерту в «Крокусе», где она покажет свою программу, — объяснил причину произошедшего Богословский.

Концерт Бузовой должен состояться 28 октября. Представитель певицы заверил, что мероприятие состоится во что бы то ни стало, пишет ФАН.

К слову, Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном стали ведущим реалити-шоу «Звезды в Африке». На телепроекте 15 знаменитостей выполняют экстремальные задания, борются за денежный приз. Недавно комик поделился своими впечатлениями от съемок с исполнительницей хита «Мало половин».

Читайте также:
Ольга БузоваКонцертыЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Подбирайте гардероб с умом

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Все мнения
О проекте