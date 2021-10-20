«Очень сложно»: менеджер потерявшей голос Бузовой рассказал о ее состоянии

Фото: instagram/buzova86

Певице Ольге Бузовой, потерявшей голос накануне сольного концерта в «Крокусе», врачи на несколько дней запретили разговаривать. Об этом рассказал пиар-менеджер артистки Антон Богословский.

— Пока она очень сложно себя чувствует. Но ее наблюдает врач, — отметил он.

Он пояснил, что телеведущая неоднократно сетовала на напряженный рабочий график, в итоге такая нагрузка отразилась на ее здоровье.

— У нее были очень большие нагрузка и стресс, она спит буквально по два–три часа из-за большого количества репетиций и большого количества проектов, которые нужно сейчас успеть к концерту в «Крокусе», где она покажет свою программу, — объяснил причину произошедшего Богословский.

Концерт Бузовой должен состояться 28 октября. Представитель певицы заверил, что мероприятие состоится во что бы то ни стало, пишет ФАН.

К слову, Ольга Бузова вместе с Михаилом Галустяном стали ведущим реалити-шоу «Звезды в Африке». На телепроекте 15 знаменитостей выполняют экстремальные задания, борются за денежный приз. Недавно комик поделился своими впечатлениями от съемок с исполнительницей хита «Мало половин».