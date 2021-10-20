СМИ: Facebook сменит название на следующей неделе

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Компания Facebook может сменить название на следующей неделе. Об этом в среду, 20 октября, сообщает портал Verge со ссылкой на источник.

Предполагается, что новое наименование будет отражать направленность компании на создание «метавселенной».

Глава социальной сети Марк Цукерберг планирует обсудить реформу на ежегодной конференции Facebook Connect, которая состоится 28 октября. Однако сообщить общественности о модернизации могут и раньше.

По данным источника, в результате смены названия приложение соцсети станет подконтрольно головной компании.

Каким будет новое название, пока неизвестно. Сообщается, что даже не все руководители компании знают о нем. Эксперты предполагают, что новое имя может быть связано с Horizon — именно так называется виртуальный офис, который компания представила ранее, пишет РИА Новости.

12 октября стало известно, что российский холдинг Mail.ru Group планирует модернизировать компанию и переименоваться в VK. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал генеральный директор компании Борис Добродеев. По его словам, VK является единым брендом для всей корпорации. В отличие от первоначального названия, новое имя будет представлено не только на корпоративном уровне, но и в продуктах компании.