Сергей Безруков заболел коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

У актера Сергея Безрукова выявили коронавирус. Об этом он сообщил в личном блоге, успокоив поклонников, что переносит заболевание в легкой форме.

— Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид. Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать, — написал он в своем Instagram-аккаунте.

48-летний артист уточнил, что спектакли, в которых он задействован, будут перенесены на другие даты.

Коллеги по цеху, а также поклонники пожелали Безрукову скорейшего выздоровления.

«Пусть все пройдет легко и быстро»; «Дорогой наш человек, выздоравливайте»; «Не болейте, вы нам нужны!» — написали фолловеры в комментариях.

Известно, что 21 октября в рамках Театрального фестиваля имени Горького в Нижнем Новгороде должен был состояться спектакль «Дядя Ваня» с участием Безрукова, однако его отметили.

В настоящее время с коронавирусной инфекцией борется ее одна медийная личность — Лариса Гузеева. Находящаяся в больнице в Коммунарке более трех недель актриса назвала коронавирус «жестоким». Своими мыслями она поделилась с подписчиками в Instagram. На своей странице телеведущая отметила, что за эти три недели ничего не изменилось. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. Человек один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым, добавила телеведущая.