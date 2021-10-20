Количество сделок на портале поставщиков выросло на 37 процентов

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За этот год на портале поставщиков количество закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц увеличилось почти до 77 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 37,3 процента, а в 2019 году он был на 67,9 процента меньше. Об этом в среду, 20 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Количество закупок у ИП и физлиц на портале поставщиков Москвы продолжает расти. За девять месяцев 2021 года число сделок составило 76,9 тысячи, тогда как за тот же период 2020-го и 2019 года было совершено 56 тысяч и 45,8 тысячи закупок соответственно. Портал поставщиков сегодня является эффективным инструментом поддержки малого бизнеса, который получает дополнительный канал сбыта, — рассказал он.

Среди закупаемых товаров были стройматериалы, бытовая техника, хозяйственные товары, средства связи и многое другое. Количество сделок увеличилось из-за их прозрачности и доступности, обеспечиваемых порталом.

— Переход на электронное взаимодействие между заказчиком и поставщиком помогло обеспечить удобство, быстроту и прозрачность сделки, что привлекло индивидуальных предпринимателей и физических лиц к закупкам на портале поставщиков, — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, у поставщиков появилась возможность масштабирования собственного бизнеса — он становится частью масштабной системы, в которой участвуют 39 регионов страны.

До этого сообщалось, что объем госзакупок в столице с применением типовой документации превысил 409 миллиардов рублей. Использование единых стандартов способствует повышению конкуренции и позволяет наиболее эффективно расходовать бюджетные средства.