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Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России

Ирина Игнатенко

Общество
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России
Фото: pixabay.com

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» одобрила участие в финансировании строительства первых пятнадцати школ в четырех регионах России: в Белгородской, Калужской, Самарской областях и в Республике Бурятия, сообщает «Царьград».

Сообщается, что в республике Бурятия появится 10 новых образовательных учреждений, в Белгородской области — 3 и по одной школе в Калужской и Самарской областях.

Перечисленные образовательные проекты вошли в комплексную программу «Развитие образования», которую запустило в начале текущего года Министерство просвещения России. В ней предусмотрена возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

В рамках программы к 2025 году планируется создать более 647 тысяч новых ученических мест.

До этого сообщалось, что школу с шахматным клубом на 1225 мест построят в Лефортове. В настоящее время специалисты уже завершили работы нулевого этапа строительства

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