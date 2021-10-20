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ВДНХ отметит Международный день повара

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ отметит Международный день повара
Фото: пресс-служба центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Россия, Москва, проспект Мира, 119с34Карта всех событий

Главная выставка страны 20 октября приглашает горожан на праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню повара. Гости выставки смогут посетить бесплатные экскурсии и лекции в центре «Космонавтика и авиация».

На экскурсии «Жизнь на орбите» участникам расскажут о жизни космонавтов на орбите, познакомят с особенностями рациона космонавтов. Здесь можно узнать обо всем, что происходит на Международной космической станции, увидеть, как выглядит космический хлеб и еда в тюбиках.

На лекции «Космическое питание» посетители услышат о космической еде и способах ее приготовления — к выбору и приготовлению пищи для орбитальных полетов специалисты подходят с большой ответственностью. Кроме того, невесомость дает ограничение на способы приготовления и употребления пищи.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Проект «Знание. ВДНХ» 23, 24 и 26 октября зовет москвичей в павильон «Рабочий и колхозница», где состоятся встречи с интересными людьми. Гостей на дискуссии ждут историк Александр Сизов, писатель Павел Квартальнов, историк архитектуры Илья Печенкин, путешественник Алексей Паевский.

На лекции «От Чердыни до Аркаима: путешествие по уральским древностям» посетителям расскажут о путешествии длиной 6500 километров на автомобиле по 14 регионам России, на лекция «Иван Жолтовский — московский зодчий Ренессанса» — о понятии «Москва Жолтовского» и об облике Москвы в первой половине ХХ века. Также состоится презентация книги «Дневник ласточки».

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