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После расселения домов в Мосрентгене и Сосенском программа реновации завершится в трех районах столицы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
После расселения домов в Мосрентгене и Сосенском программа реновации завершится в трех районах столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В трех районах столицы почти завершена программа реновации жилья. Все жители этих районов обретут новые дома после завершения расселения нескольких зданий в поселениях Мосрентген и Сосенское, стартовавшего 30 сентября. Об этом в среду, 20 октября, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— На сегодняшний день треть участников программы реновации в поселениях Мосрентген и Сосенское определились с квартирами, а в Молжаниновском районе участники программы уже переехали в новое жилье. В скором времени программа реновации будет полностью завершена в трех районах Москвы, — рассказал он.

В ТиНАО по реновации уже расселены 15 домов. Почти все из них (13) уже снесли. Всего в Новой Москве должны расселить 22 тысячи человек, которые проживают в 251 доме.

До этого Левкин заявил, что в районе Гольяново на востоке столицы подобрали четыре стартовые площадки для возведения многоэтажных домов по программе реновации, что позволит начать переселение более трех тысяч семей. Он отметил, что в общей сложности в указанном районе в рамках программы реновации расселят и снесут 101 дом, в которых проживает 25,3 тысячи человек.

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