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Извержение вулкана Асо на юго-западе Японии попало на видео

Анастасия Колоскова

В мире
Извержение вулкана Асо на юго-западе Японии попало на видео
Кадр из видео russian.rt.com/world/video/603657-etna-usilenie-aktivnosti-vulkan-italiya

Извержение одного из крупнейших в Японии вулкана Асо произошло на острове Кюсю. Видео этого редкого явления появилось в Сети.

На кадрах видно, что из кратера поднимается густой дым.

По данным национального метеорологического управления страны, вулкан выбросил столб пепла на высоту около 3500 метров. В момент извержения на парковке для туристов недалеко от Асо находились автобусы и несколько десятков автомобилей.

Власти запретили приближаться к вулкану ближе, чем на два километра, так как существует риск выброса камней.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида начал работу кризисный штаб.

— Прошу всех, кто находится вблизи, внимательно следите за новой информацией и соблюдайте осторожность, — написал премьер-министр в своем Twitter-аккаунте.

Данных о пострадавших в результате извержения вулкана не поступало.

Известно, что при извержении Асо в 1953 году из-за выброса камней пострадали 90 человек. В 1958 в результате этого явления погибли 12 человек, а в 1979 году — жертвами извержения стали три человека, пишет Пятый канал.

1 октября сейсмологи зафиксировали на юге Ирана землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения расположился в 95 километрах к северо-западу от города Бушер.

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