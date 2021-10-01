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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана

Виктория Сикерина

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана
Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

Сейсмологи зафиксировали на юге Ирана землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки произошли в 04:15 по московскому времени.

Эпицентр землетрясения расположился в 95 километрах к северо-западу от города Бушер. Здесь находится местная атомная электростанция (АЭС).

Также специалисты установили, что очаг подземных толков залегал на глубине 10 километров.

РИА Новости добавило, что в настоящий момент сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

В середине сентября в камчатском филиале Геофизической службы РАН рассказали, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в среду, 15 сентября, в акватории Тихого океана на востоке Камчатки.

Происшествие случилось в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Также в четверг, 30 сентября, появилась инфомация, что сейсмическая активность, начавшаяся в мае 2018 года, стала причиной появления нового подводного вулкана. Он расположен у острова Майотта и возвышается на 820 метров над морским дном.

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