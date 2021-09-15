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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Камчатки

Анастасия Волоснова

Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Камчатки
Фото: ray_explores / CC BY 2.0

Землетрясение магнитудой 5,3 произошел утром в среду, 15 сентября, в акватории Тихого океана на востоке Камчатки. Об этом рассказали в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован 15 сентября в 7:57 по местному местному времени или во вторник, 14 сентября, в 22:57 по московскому времени. Землетрясение произошло в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Очаг толчков залегал на глубине 80 километров. При этом в региональном МЧС рассказали, что от жителей не поступали сообщения по поводу землетрясения, пишет РИА Новости.

7 сентября сообщалось о землетрясениях на территории России. В Иркутской области зафиксировали второе за последние сутки землетрясение. Его магнитуда составила более пяти.

30 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора. Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

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