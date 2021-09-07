Второе за сутки землетрясение произошло в Иркутской области

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В Иркутской области зафиксировали второе за последние сутки землетрясение. Его магнитуда составила более 5. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

— Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 6,4 балла, — говорится в сообщении.

Его зафиксировали в Нижнеудинском районе региона, возле границы с Республикой Тыва.

До этого сообщалось, что землетрясение, магнитуда которого составила 6,2, произошло в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,2 балла. При этом в ГУ МЧС Иркутской области не поступали сообщения в связи с землетрясением.

30 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора. Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров.