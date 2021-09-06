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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Восточных Саян

Анастасия Волоснова

Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Восточных Саян
Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,2, произошло в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, землетрясение произошло на границе с Тувой.

— Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,07, долгота 98,94, магнитуда 6,2, — уточнили в пресс-службе.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,2 балла. При этом в ГУ МЧС Иркутской области не поступали сообщения в связи с землетрясением, уточнили ТАСС в ведомстве.

30 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора. Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

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