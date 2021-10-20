В России перечислили основные причины для увольнения

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Чаще всего российских работников увольняют за аморальные поступки и за то, что они находятся в плохих отношениях с коллективом. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахования».

За два вышеупомянутых варианта проголосовали 45 и 36 процентов респондентов.

Еще 32 процента опрошенных в качестве основного повода для увольнения назвали опоздания и прогулы по болезни.

29 процентов россиян предположили, что работников стоит увольнять за недостаточную концентрацию на работе. Еще 27 процентов участников исследования посчитали, что поводом для расставания с сотрудником является его недоступность на работе.

Наконец, 6 процентов респондентов ответили, что работника можно уволить, если он отказывается выполнять сверхурочную работу, пишет RT.

Недавно сообщалось, что более 13 процентов российских предпринимателей доверили бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту (ИИ). Об этом свидетельствует аналитика «Платформы больших данных».

Согласно подсчетам, 26,1 процента бизнесменов при внедрении в работу компании искусственного интеллекта были бы готовы делегировать ему общение с клиентами и работу с отзывами. Еще 23 процента предпринимателей поручили бы ИИ управлять ассортиментом. Почти столько же респондентов доверили бы виртуальному помощнику ведение календаря, назначение встреч и другие организационные задачи.