Выставка «Келья иконописца и келья книгописца» откроется в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Андроньевская площадь, 10 Карта всех событий

Музей имени Андрея Рублева представляет выставку «Келья иконописца и келья книгописца».

Посетители познакомятся с традиционными технологиями и процессом создания древнерусских икон и книг.

В келье иконописца гости музея увидят минералы, из которых готовили натуральные краски, приемы исполнения рисунка и копии старинных иконописных подлинников — сборников образцов для художников.

Здесь гости узнают обо всех этапах создания иконы, начиная с подготовки досок и мелового грунта —левкаса, и заканчивая покрытием иконы олифой, которую варили из семян льна. Также можно увидеть инструменты и материалы, которые использовал золотильщика: замшевую подушку, ножи, кисть-лампензель, сусальное и твореное золото.

В келье книгописца можно увидеть подлинные старинные книги с золочением и тиснением, а также материалы и инструменты, которыми пользовались древние мастера: пергамен и бумага с водяными знаками, очиненные перья, рецепты приготовления чернил. Предметы для обучения письму в Древней Руси также представлены в экспозиции: азбука-свиток, азбука малого формата и цера для письма по воску.

Экспозицию можно посетить с экскурсией. На рабочих местах книгописца и иконописца можно подержать в руках реплики исторических инструментов.

Выставка открыта с 22 октября по 30 декабря, сообщается на сайте музея.