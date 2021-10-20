Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в детском саду

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Психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра рассказала, как приучить ребенка к детскому саду и избежать постоянных истерик.

По ее словам, до трехлетнего возраста детский сад нужен не ребенку, а родителям, чтобы появилась возможность для отдыха или выхода на работу.

После того, как ребенку исполнилось три года, стоит сделать выбор в пользу детского сада, гдемамы в первые месяцы посещения могут посидеть в группе или раздевалке.

— В Европе в государственных детских садах это разрешено, с психологической точки зрения для адаптации ребенка это хорошо. У нас в некоторых детских садах это тоже доступно. Просто есть дети, которые нигде и никогда не оставались без мамы, первые дни в новой обстановке могут обернуться для них стрессом и психологическими травмами на всю оставшуюся жизнь, — отметила психолог в комментарии ФАН.

Психолог добавила, что проблемуадаптации лучше предупредить, чем пытаться исправить потом. Поэтому за год до того, как родители планируют отдать ребенка в детский сад, необходимо начинать посещать различные кружки и развивающие занятия.

Если же несмотря на все усилия, каждый поход в детский сад оборачивается истерикой, то стоит обратиться за консультацией к психологу, чтобы выяснить причину такого поведения.

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