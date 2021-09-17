«Нет живого вектора»: нужно ли делать ребенку прививку от гриппа

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В детских садах и школах начинается пора прививок против гриппа, направленных на борьбу с самыми распространенными штаммами вирусного заболевания. Опрошенные «Вечерней Москвой» врачи рассказали, почему важно прививать детей против гриппа, насколько безопасна вакцинация, а также кому она противопоказана.

Зачем прививать

Грипп не менее опасная для детей инфекция, чем коронавирус, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков. А для некоторых ребятишек «и даже более опасная». Вирусное заболевание вызывает поражение легких, сердечно-сосудистой и нервной систем. Протекать грипп может тяжело, с судорогами.

— Прививка от гриппа показана, чтобы ребенок, если он заболевает, переболел в более легкой форме. А если одновременно подряд будет протекать коронавирус и грипп или один за одним, то риск осложнений и изменений со стороны центральной нервной системы и иммунной может быть очень значительным, вплоть до госпитализации в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация против гриппа необходима, — сказал Тимаков.

В свою очередь врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что дети входят в группу риска по гриппу, как и пожилые люди, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и беременные. Осложнения на фоне заражения у таких людей «заметные», подчеркнул собеседник «ВМ».

— Этой группе желательно привиться. Что касается взрослых здоровых людей, здесь, с моей точки зрения, такой обязаловки нет. В этом сезоне гриппа ожидается меньше, чем обычно в доковидные сезоны. В прошлом было совсем мало, но в этом побольше, — добавил Крючков.

О безопасности

По словам Тимакова, все сертифицированные в России вакцины являются достойными, безопасными и хорошо защищают иммунитет. Поэтому прививать детей можно без страха в школах и детских садах. К тому же вакцинация бесплатная.

— Противопоказаний к прививке против гриппа на самом деле очень мало: это острые аллергические, инфекционные и механические состояния. Побочные эффекты могут возникнуть при индивидуальной непереносимости вакцины и при нарушении вакцинации, рекомендаций врача, который решает, делать прививку или нет, — сказал Тимаков.

Крючков также заверяет, что прививка от гриппа безопасна. У каждой вакцины, по его словам, свои особенности состава. Поэтому перед тем как ставить прививку, врач посоветовал изучить характеристики разных препаратов и выбрать тот, который подходит больше всего. Он отметил, что детские вакцины отличаются от взрослых количеством и качеством состава.

— Посоветуйтесь с врачом, почитайте противопоказания. Есть вакцины, которые не разрешены для применения у детей. Взрослым, в принципе, подходят все, — пояснил собеседник «ВМ».

Врач также рассказал, что возможности узнать заранее, как ребенок перенесет тот или иной препарат против гриппа, нет. Никаких специальных тестов и анализов на индивидуальную непереносимость вакцин не существует. Кроме того, родителям не нужно опасаться по поводу возможных побочных реакций у ребенка, основываясь на своей переносимости прививок. По наследству индивидуальная непереносимость или реакция на препараты не передается.

— Вакцина от гриппа очень безопасная и очень слабая. В ней просто белок, нет живого вектора. Поэтому можно делать. Группам риска, особенно детям до семи лет, я крайне рекомендую привиться, подстраховаться. В этом сезоне это лишним не будет, — заключил Крючков.

В начале сентября первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко призвал россиян пройти вакцинацию из-за традиционного роста инфекционных заболеваний осенью.