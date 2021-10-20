Четыре начальника отделов полиции уволились в Екатеринбурге

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Четыре начальника отделов полиции в Екатеринбурге приняли решение оставить свои посты по собственному желанию. Об этом в среду, 20 октября, сообщает источник в силовых структурах.

Отмечается, что один начальник уже оставил свою должность, еще трое ожидают, когда их отпуск подойдет к концу.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, все заявления действительно были написаны без принуждения.

— Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала, — сказал он.

В настоящее время на должности ищут новых кадров, пишет E1.RU.

До этого в Екатеринбурге 29 человек отравились и скончались от отравления суррогатным алкоголем.

Сообщалось, что специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол. Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов.

Следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.