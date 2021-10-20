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Диетолог рассказала, как часто можно есть мясо без вреда для здоровья

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, как часто можно есть мясо без вреда для здоровья
Фото: Pixabay

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала в беседе с «Народными Новостями», насколько часто можно есть мясо без вреда для здоровья.

Специалист отметила, что продукты, содержащие животные белки, необходимы организму, но лучше отдавать предпочтение рыбе.

— Мясо можно заменить любыми продуктами, входящими в эту группу: рыба, птица, любое другое мясо, морепродукты, бобовые, тофу, орехи, семена, ореховая паста, яйца. Есть мясо очень часто не стоит вообще никому. Лучше снизить его употребление, — отметила она в комментарии Nation News.

Наталья Нефедова уточнила, что главное — ограничить потребление мясных субпродуктов: сосисок, ветчины, колбасы. Такие продукты стоит есть раз в месяц. Мясо допустимо есть пару раз в неделю.

Полностью отказаться от мяса стоит людям, страдающим от подагры. Диетолог подчеркнула, что пациентам с этим диагнозом нельзя есть не только мясо, но и птицу, рыбу в больших количествах.

До этого врачи рассказали, что будет с организмом, если не есть овощи и фрукты.

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