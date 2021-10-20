Фестиваль «Театральный Москвич» стартует с 25 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Культурный центр «Москвич» с 25 по 31 октября приглашает жителей и гостей столицы на показы спектаклей конкурса «Традиция». Акция пройдет в рамках фестиваля «Театральный Москвич».

В понедельник, 25 октября, зрителям представят спектакль по мотивам рассказов Людмилы Улицкой «Маленькие истории о больших победах» и деревенскую комедию «Жить будем!».

В афише следующих дней можно увидеть следующие спектакли: «Очень простая история» по одноименной пьесе Марии Ладо, «Школьницы» о жизни школьников Ленинграда в дни блокады, «Метранпаж» — история о том, как одно слово может перевернуть все с ног на голову, «Женская доля» по пьесе Валентина Красногорова, «Илиада. Начало» и «Песня последней встречи».

В выходные дни, 30 и 31 октября, на сцене культурного центра — пронзительная история «Пегий пес, бегущий краем моря», поставленная по одноименной повести Чингиза Айтматова, комедия «Пришел мужчина к женщине» и спектакль «Любовь к трем половинам».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.