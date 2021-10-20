Стало известно, сколько зарабатывают профессиональные киберспортсмены

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Профессиональные киберспортсмены могут ежемесячно зарабатывать десятки тысяч долларов. Об этом рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

— Если говорить об игроках самых популярных команд в России и СНГ — например, Virtus.pro или Natus Vincere — то их доход может доходить до десятков тысяч долларов в месяц, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он пояснил, что доход топовых киберспортсменов строится из зарплаты, которую платит клуб, и денег от рекламных контрактов. Кроме того, они могут выигрывать призы крупных турниров: суммы доходят до нескольких сотен тысяч долларов.

Смит добавил, что Федерация компьютерного спорта России занимается выстраиванием карьерной лестницы для киберспортсменов. Так, проводится большое количество соревнований, чтобы дать игрокам возможность показать результаты, быть замеченными скаутами спортивных клубов.

Ранее российско-украинская команда игроков Team Spirit одержала победу на международных соревнованиях по Dota 2, обыграв в финале соперников из Китая.