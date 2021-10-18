«Китайцы заглотили наживку»: как россиянам удалось обойти фаворитов и выиграть ЧМ по Dota 2

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская команда Team Spirit смогла выиграть чемпионат мира по популярной игре Dota 2 благодаря хорошей подготовке и правильно выбранной тактике. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит. Также он рассказал о перспективах развития подобных соревнований в РФ.

Выдающиеся способности наших спортсменов

По его словам, эта победа очень важна для всего киберспорта нашей страны в первую очередь потому, что ребята смогли обойти главных фаворитов соревнований — китайскую команду LGD. Игроки из Поднебесной, в принципе, считались непобедимыми.

— Наши ребята смогли их переиграть в том числе благодаря подготовке и работе психолога. Например, пятая, решающая игра была просто потрясающей. Наши спортсмены специально в драфте позволили своим оппонентам взять сильных героев, потому что они знали, как именно будут те на них наступать. Китайцы заглотили наживку и проиграли, — отметил Смит.

Также победа в очередной раз показала способности российских киберспортсменов добиваться высоких результатов, уверен президент ФКС, и вызвала всплеск интереса к подобным турнирам. Уже сейчас в организации фиксируют наплыв желающих участвовать в соревнованиях школьной лиги по Dota 2. В нее допускаются подростки с 14 лет, а призовой фонд составляет один миллион рублей.

Большая работа

Еще один важный момент, который упомянул собеседник «ВМ», — изменение взглядов чиновников на киберспорт. В их глазах образ игроков — это «не пухлые очкарики, заплывшие жиром».

— Это молодые ребята, которые занимаются своим здоровьем и физической подготовкой, — констатировал Смит.

Помимо всего прочего, в России сейчас проводится большая работа по развитию киберспорта, пояснил президент ФКС. Уже создана даже лестница спортивного резерва. Так, имеется школьная лига, студенческая, есть массовые соревнования, и те ребята, которые победили, в них неоднократно участвовали как в составе команды, так и лично. И теперь стоит задача более глубокого продвижения дисциплин, связанных с компьютерными играми, поделился планами Смит.

— Сейчас у нас есть спортивные клубы внутри вузов. Следующий шаг — выстраивание спортивных клубов внутри школ. Ждем финального момента, когда нам утвердят федеральные стандарты спортивной подготовки. После этого мы сможем открывать в школах секции по нашему виду спорта. А для того чтобы это произошло, необходимы тренеры. Год назад мы занялись этим вопросом и уже готовим их в стенах Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма в Казани, — заявил собеседник «ВМ».

Жизнь ребенка изменится, если заниматься правильно

Есть, правда, еще некоторые вопросы, связанные с отношением к киберспорту со стороны старшего поколения. Очень часто родители несерьезно относятся к увлечениям своих детей, считая игру в компьютерные игры напрасной тратой времени. Естественно, когда речь идет о сидении за компьютером целыми днями и ночи напролет — это тревожный звонок, говорит эксперт. И в этом случае стоит направить увлечение ребенка в правильное русло.

— Если ваш ребенок будет заниматься киберспортом, у него будет своя команда — это сильно изменит ситуацию. У человека появится понимание, как правильно выстраивать ритм жизни: что такое график сна, что такое спортивное питание — здоровое питание. Это все взаимосвязано, — заключил Дмитрий Смит.

О победе команды Team Spirit, состоящей в основном из россиян, в десятом чемпионате мира по игре Dota 2 стало известно поздно вечером в воскресенье, 17 октября. Наши киберспортсмены обыграли китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Игра с самого начала складывалась в пользу российской команды — они победили китайцев на первых двух картах, но спортсмены из Поднебесной боролись отчаянно и два поединка отыграли. Решила исход противостояния пятая игра.

В состав Team Spirit входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков. Тренер команды — Айрат Silent Газиев. Они получат за победу 18,2 миллиона долларов. Китайцы получат за второе место 5,2 миллиона долларов, а интернациональный коллектив Team Secret за третье место — 3,6 миллиона.

Победа российско-украинской команды была замечена на самом верху. Ребят поздравил президент России Владимир Путин, назвав «молодцами». А заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что киберспортсменов нужно пригласить на заседание в Госдуму. С его точки зрения, они могли бы стать примером для молодежи в вопросах грамотного распоряжения финансами.