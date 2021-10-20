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Врач перечислил продукты, которые помогут укрепить кости

Анастасия Колоскова

Общество
Врач перечислил продукты, которые помогут укрепить кости
Фото: Пресс-служба Госдумы

Для укрепления костей следует добавить в свой рацион больше продуктов, содержащих кальций и витамин D. Об этом во Всемирный день борьбы с остеопорозом, который отмечают 20 октября, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

По его словам, кальций в большом количестве содержится в молочных продуктах, листовых овощах типа капусты и рыбных консервах с разваренными косточками. Восполнить дефицит витамина D врач порекомендовал при помощи жирной морской рыбы, типа скумбрии или сельди, а также яичных желтков и молочных продуктов. Однако Гинзбург предупредил, что для усвоения витамина в организме необходима аскорбиновая кислота, которая содержится в цитрусовых.

Врач отметил, что усвоению витамина D также способствуют железо и кремний, содержащиеся в мясе, рыбе, а также крупах и бобовых.

— Для укрепления костей достаточно две порции молока или кисломолочных продуктов, творога, сыра. Что касается морской рыбы, то хотя бы 3–4 порции в неделю, — приводит слова специалиста «Москва 24».

До этого ученые рассказали, что определенный рацион питания человека способен на 80 процентов снизить риск развития инсульта. Для этого они порекомендовали снизить количество потребляемых насыщенных жиров и трансжиров, а также соли и добавить овощи, фрукты, клетчатку, молоко, йогурт и сыр.

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