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Врач оценил вероятность нового локдауна в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко

Общество
Врач оценил вероятность нового локдауна в Санкт-Петербурге
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжает расти, ежедневно выявляют более 3 тысяч новых случаев. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, возможно ли введение нового локдауна в сложившейся ситуации.

По словам специалиста, ужесточения будут. Их степень зависит от того, как вырастет заболеваемость в ближайшие дни.

— Скорее всего, это будет режим нерабочих дней в каком-то виде, а может быть, и более жесткие ограничения. Как-то не очень сознательно народ подошел к вакцинации, и это следствие отношения людей, — заявил он в комментарии изданию «Невские новости».

Врач пояснил, что до достижения коллективного иммунитета очень далеко — нужно 95 процентов или хотя бы 90 процентов привившихся. Пока не будут достигнуты эти цифры, будут новые штаммы и новые циклы заболеваемости, считает Пестерев.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых городах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом обстоит хуже всего, нерабочие дни могут быть введены еще раньше — с 23 октября.

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