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Анастасия Ракова рассказала, скольких москвичей коснется домашний режим из-за COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Анастасия Ракова рассказала, скольких москвичей коснется домашний режим из-за COVID-19
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Домашний режим из-за коронавируса затронет около 2,5 миллиона москвичей. Об этом в среду, 20 октября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве порядка 3 миллионов пенсионеров. Из них 135 тысяч переболели за последние полгода, 1 миллион человек завершили вакцинацию. Таким образом, мера коснется почти 1,9 миллиона пожилых москвичей. Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных, — рассказала она в интервью ТАСС.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 октября сообщил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо вакцинировался.

Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.

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