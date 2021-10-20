«Digital-старение»: косметолог объяснила, как гаджеты влияют на молодость и красоту

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Гаджеты сильно изменили нашу жизнь и, как оказалось, меняют и нашу внешность. Из-за регулярного использования смартфонов и компьютеров раньше активизируются процессы старения кожи. Ольга Астахова, врач-косметолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие признаки указывают на то, что процессы старения лица уже запущены, и как мы можем их контролировать.

— Первый признак — это темные круги под глазами и мелкосетчатые морщины. Из-за того, что голова имеет наклон, меняется поток кровообращения, это ведет к застою лимфы в тканях. Все застойные проявления характеризуются темными кругами под глазами. Цифровое старение ускоряет старение кожи у возрастных пациентов и ускоряет эти процессы у молодежи. Сценарий развития старения у молодых людей пойдет хуже, чем у их родителей. Но если у пациента есть круги под глазами, косметолог не будет думать, что это вина только гаджетов. К этому могут привести и другие моменты, например, анемия, — рассказала эксперт.

Второй маркер — эффект помятого или усталого лица:

— Часто женщины в возрасте 35–40 лет приходят к косметологу и говорят, что у них лицо несвежее, уставшее. Просто выспаться не подойдет, потому что тени на лице уже залегли. Это носогубные складки, тени под углами рта, подбородочные, в области висков. Также ключевой аспект красоты лица — это нормальный вес.

Третий маркер — это нарушение овала лица и второй подбородок. У молодых девушек с нормальным весом второй подбородок появляется из-за неправильного положения головы из-за использования гаджетов. Также у молодых людей чаще фиксируют неправильный прикус.

Четвертый маркер, по словам эксперта, — дисплазия соединительной ткани. Этот процесс отражается в эстетике лица, при дисплазии кожа «тянется», и старение наступает раньше:

— Пятый признак — пигментация кожи, которая является главным проявлением старости. Есть исследования, которые говорят о том, что синий свет от гаджетов способен стимулировать появление пигментных пятен. Речь идет про людей с высокими рисками гиперпигментации.

С этими признаками нужно бороться, но не в одиночку, а вместе с врачом-косметологом.

— Для того чтобы снять гипертонус с мышц, нужно ввести препараты на основе ботулотоксина, но только после назначения врача. Массаж лица, лимфодренажный массаж можно делать дома — это позволяет уменьшить отеки, улучшает кровообращение. Врач может назначить аппаратные методики, массаж, витамины, инъекции. Важно, чтобы вы выглядели хорошо в соответствии со своим возрастом, — порекомендовала Ольга Астахова.

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