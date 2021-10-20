Территорию между Киевским и Белорусским направлениями МЖД благоустроят

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тестовская Карта всех событий

Столичные власти утвердили проект благоустройства территории вдоль строящейся соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Общая площадь будущей обновленной территории составит 253,28 гектара. Соответствующее постановление в среду, 20 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На шестикилометровом участке построят новые станции Камушки, Ермакова Роща, Кутузовская и Поклонная Гора. Кроме того, там реконструируют существующие — Беговую и Белорусскую.

В районе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Тестовская», «Деловой центр» и «Кутузовская» построят семь новых пешеходных переходов:

— подземную галерею между станцией Тестовская МЦД-1 и территорией общественно-деловой застройки;

— переход через Шмитовский проезд и Проектируемый проезд № 6696а;

— переход через Третье транспортное кольцо (ТТК), пути соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД и Проектируемый проезд № 6680;

— переход через 2-й Красногвардейский проезд;

— переход через Проектируемый проезд № 6680, полосу отвода железной дороги (МЦК, МЦД-1), далее через 3-ю Магистральную улицу, съезды с ТТК и под существующей подъездной железнодорожной веткой;

— надземный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс с деловым центром «Москва-Сити»;

— переход от 1-го Сетуньского проезда к станции метро «Кутузовская».

Также существующий переход возле улицы Подвойского, дом 26, планируют интегрировать с новой железнодорожной станцией Ермакова Роща.

Специалисты реконструируют улично-дорожную сеть на 2-й Магистральной улице, улице Ермакова Роща, улице Розанова, в Проектируемом проезде № 988 и Шмитовском проезде.

Возле ТПУ «Тестовская» возведут многофункциональный комплекс с апартаментами и общественно-деловые центры. Их площадь составит около 300 тысяч квадратных метров.

Возле станций благоустроят инфраструктуру, проведут инженерные коммуникации, обновят транспортную систему — добавятся новые надземные переходы, остановки общественного транспорта и светофоры.

Благоустройство территории пройдет как часть проекта запуска линии четвертого Московского центрального диаметра «Киевский-Горьковский», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что реконструкцию станции Матвеевская МЦД-4 могут завершить до конца 2021 года. К настоящему моменту строительная готовность станции оценивается в 75 процентов. Две пассажирские платформы готовы на 100 процентов, около них уже останавливаются составы.