Президент Федерации киберспорта РФ рассказал, что нужно начинающим игрокам

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Начинающим киберспортсменам понадобится игровой компьютер с характеристиками чуть выше среднего, а также план тренировок и соблюдение строгого режима дня. Об этом рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Он пояснил, что спортсменам более высокого класса потребуется топовый PC или смартфон для мобильных игр.

По его словам, как правило, доходы профессионалов полностью покрывают расходы на оборудование. Также все необходимое для комфортной игры обычно предоставляют киберспортивные клубы, за которые выступают игроки.

Для подготовки топового киберспортсмена может потребоваться около трех лет.

— Киберспорт во многих дисциплинах — это спорт молодых. Чтобы вывести спортсмена на пик формы к 18 годам, ему нужно приступить к тренировкам уже в 15 лет, — рассказал Смит в комментарии РИАМО.

Он добавил, что каждый, кто хочет достичь успехов в киберспорте, должен осознавать, что для этого понадобится долгая и изнурительная работа. В частности, необходимо определить план тренировок, отвести время для отдыха, соблюдать режим дня, правильно выстроить систему питания. При этом не стоит забывать о физической активности, психологической устойчивости и других аспектах.

Ранее Дмитрий Смит рассказал, сколько зарабатывают топовые киберспортсмены.