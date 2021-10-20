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Гоген Солнцев сразу после развода с Терешкович вновь решил жениться

Анастасия Колоскова

Общество
Гоген Солнцев сразу после развода с Терешкович вновь решил жениться
Фото: youtube.com/Super

Шоумен Гоген Солнцев, который чуть больше недели назад официально развелся с Екатериной Терешкович после трех лет брака, вновь женится. Пара уже подала заявление в ЗАГС.

Церемония бракосочетания пройдет 29 октября. Торжественное событие молодожены отметят в баре на Сретенке. По словам организатора праздника Дианы Бичаровой, гостей мероприятия ждет множество сюрпризов.

— Особой оригинальностью отличается заказанный торт. Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспеченной пары, — приводит слова организатора Starhit.

Шоумен и его будущая супруга уже выбрали наряды для торжества. Солнцев предстанет в элегантном фраке, а его избранница — в шикарном белом платье. Личность новой пассии актера не раскрывается, известно лишь, что она достаточно молода.

11 октября Солнцев сообщил о разводе с Екатериной Терешкович, опубликовав в социальных сетях фотографию свидетельства о расторжении брака.

Солнцев заявил на своей странице в Instagram о предательстве Терешкович. Он отметил, что из-за ее поведения у него начались депрессия и апатия. Любовные отношения между Солнцевым и его избранницей, которая старше его на 30 лет, завязались пять лет назад. Ради своего возлюбленного пенсионерка не раз ложилась под нож пластического хирурга и предпринимала попытки похудеть. Однако эффект омоложения так и не принес супругам семейного счастья.

Позже Терешкович аннулировала завещание, составленное ранее на артиста, и сообщила, что планирует подать на него в суд. Женщина обвиняет бывшего мужа в использовании ее для получения денег и имущества.

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