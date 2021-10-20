Утвержден проект благоустройства территории у станций Депо и Люблино МЦД-2

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

В столице утвердили проект благоустройства территорий у станций Депо и Люблино второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Обновят участок от платформы Перерва до станции Депо, а его площадь составит 111,9 гектара. Соответствующее постановление в среду, 20 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти станции расположены между железнодорожными станциями Перерва и Текстильщики.

В рамках проекта на станции Депо реконструируют платформу, а Люблино обзаведется дополнительной платформой. На обеих станциях появятся пешеходные переходы с конкорсами. Еще два перехода построят через участок Юго-Восточной хорды и пути МЦД-2.

Вдоль путей диаметра также реконструируют участок улично-дорожной сети Проектируемого проезда № 4108.

Возле станций обустроят новые светофоры, надземные пешеходные переходы, велодорожки, станции велопроката, стоянки такси и остановки общественного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что благоустройство территорий стало частью проекта развития МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск).

До этого сообщалось, что столичные власти утвердили проект благоустройства территории вдоль строящейся соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Общая площадь будущей обновленной территории составит 253,28 гектара.