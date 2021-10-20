Доктор Комаровский дал советы, как улучшить память

Фото: Youtube / Ходят слухи

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие меры нужно предпринять, если в молодом возрасте вы заметили снижение памяти.

Эксперт отмечает, что, если вообще возник такой вопрос, то он явно свидетельствует о том, что проблемы действительно есть, иначе фокуса на этом и не возникло бы. Причем у пожилых и молодых людей причины ухудшения памяти будут разными.

— У пожилых людей проблемы с памятью связаны с ишемической болезнью сердца, с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга. Исследования доказывают, что расстройство памяти у молодых людей — это один из главных симптомов депрессии, панических расстройств. Это должно привести к психологу или психотерапевту. Также память может ухудшаться вследствие повышенного артериального давления. Чтобы активизировать кровообращение в головном мозге, нужно эпизодически давать себе физические нагрузки. Если большую часть времени вы сидите, то у вас реально будут проблемы с памятью, — рассказал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также доктор Комаровский порекомендовал после исключения признаков депрессии измерить свое артериальное давление и изменить образ жизни на активный. Улучшить память помогут и умственные тренировки: ребусы, кроссворды и чтение стихов наизусть.

Ранее доктор Комаровский назвал самые популярные виды спорта.