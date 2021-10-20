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Четыре комплекса по утилизации ТКО появятся в Тверской области

Ирина Игнатенко

Общество
Четыре комплекса по утилизации ТКО появятся в Тверской области
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Четыре комплекса по обработке, утилизации и размещению ТКО планируют создать в Тверской области. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

— В рамках Федеральной схемы обращения с ТКО в Тверской области планируется строительство четырех перспективных объектов. Все они подтверждены субъектом, и во всех проектах будет участвовать региональный оператор. Также по трем объектам заявлена необходимость в мерах поддержки со стороны РЭО, — сообщил Буцаев в комментарии «360».

Пока известно, что три объекта обработки построят в Вышнем Волочке, Нелидове и Красном Холме. Недалеко от Твери будет находиться автоматизированный мусоросортировочный комплекс с объектами утилизации. Мощность этого объекта достигнет 400 тысяч тонн в год.

Инвестиции в проект составят более четырех миллиардов рублей.

Ранее Денис Буцаев сообщил, что более 700 тысяч баков для раздельного сбора мусора установят в России к 2024 году. Правительство ранее рассмотрело заявки регионов на получение субсидии для закупки контейнеров.

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