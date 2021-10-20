Ученые выявили пользу мемов во время пандемии коронавируса

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Просмотр мемов помогает снизить уровень стресса во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в статье американских исследователей в журнале Psychology of Popular Media.

В декабре прошлого года ученые провели онлайн-опрос с целью определить, влияет ли просмотр мемов на тревожность на фоне пандемии коронавируса. В ним приняли участие 748 человек в возрасте от 18 до 88 лет.

Исследователи собрали несколько сотен популярных мемов, в том числе и на тему пандемии, которые были признаны смешными или милыми.

Сначала ученые оценили, на сколько часто во время предыдущего месяца участники испытывали нервозность или стресс. Затем каждый из них должен был просмотреть либо три мема с одним и тем же объектом, уровнем милоты и подписью, либо три текстовых сообщения. Участники определяли, насколько смешным им показался мем, и рассказывали о своем уровне тревожности, позитивных эмоциях и о том, побудило ли изображение к мыслям о проблемах, связанных с коронавирусом.

Оказалось, что просматривавшие мемы люди испытывали больше позитивных эмоций. При этом у тех, кто просматривал мемы на тему пандемии, уровень стресса снижался еще больше.

Пандемия коронавируса изрядно потрепала нервы человечеству, сообщила Всемирная организация здравоохранения в марте нынешнего года. Стресс, тревога и депрессия охватили 30 процентов жителей Земли. В России число граждан с душевными заболеваниями выросло на 10–30 процентов.

Медицинские журналисты Дарья Варламова и Антон Зайниев в книге «С ума сойти!» (2020 год) приводят данные о том, что тревожные расстройства находятся на пятом месте в рейтинге самых разрушительных заболеваний — впереди диабета и астмы. Сегодня психиатры обнаружили и описали уже более десятка разновидностей душевных недугов, связанных с последствиями повышенной тревожности.