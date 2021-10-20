Голосовой помощник для записи к врачу заработал в Подмосковье

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Жители Московской области смогут записаться на прием к врачу через голосового помощника, сообщает портал «Подмосковье сегодня» в региональном Минздраве.

Ранее функционал подмосковного голосового помощника по номеру 122 позволял вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию. Теперь его возможности были расширены.

Для записи пациенту необходимо назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобную дату и время.

По словам главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой, на сегодняшний день информационные технологии позволяют оптимизировать многие процессы в здравоохранении.

Также в регионе можно получить в электронном виде справку в школу и больничный лист.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут получить рецепты на лекарства в электронном виде. Чтобы воспользоваться услугой, нужно получить электронный рецепт на приеме у врача, зайти в любую госаптеку «Мособлмедсервис» и назвать там свое полное имя, номер полиса ОМС или номер СНИЛС.