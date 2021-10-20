Тренер Гаджиев оценил шансы российских команд на выход в плей-офф еврокубков

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Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» имеют все шансы показать достойный футбол в еврокубках. Такое заявление сделал российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев.

20 октября «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов примет итальянский «Ювентус», а «Спартак» сыграет с английским «Лестером» в Лиге Европы.

По словам тренера, готовность российских игроков в настоящее время лучше, чем была во время первых туров еврокубков.

— Особенно это касается «Спартака», который был плохо готов. Сейчас ситуация изменилась, какая-то определенная работа уже проделана, которая позитивно сказалась на игре «Спартака», — добавил он в комментарии «Радио 1».

По его словам, «Зенит» — это «лучшая команда, она наиболее укомплектована и достаточно хорошо организована».

Говоря о перспективах выхода российских команд в плей-офф, Гаджиев считает, что и у «Зенита», и у «Спартака» есть шансы на выход в евровесну, хотя это и нельзя назвать простой задачей.

1 октября стало известно, что нападающий столичного футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес занял 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба.