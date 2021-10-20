В столице на маршрут вышел 400-й трамвай «Витязь-Москва»

Фото: telegram/Дептранс Москвы

В столице курсируют свыше 400 современных трамваев «Витязь-Москва», произведенных «ПК Транспортные системы». Юбилейный вышел на маршрут № 6 от метро «Сокол» до Братцева. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вместе с ним парк пополнили еще девять новейших трамваев, которые заменили модели предыдущего поколения. Теперь количество вагонов «Витязь-Москва» составляет 409, что больше половины столичного трамвайного парка.

Отмечается, что у них полностью низкий пол, установлены 70 мест для сидения, крепления для велосипедов, инвалидных и детских колясок, система климат-контроля, а также разъемы USB и Type-C.

— По поручению мэра Москвы мы продолжим пополнять трамвайный парк новыми вагонами, чтобы к концу 2023 года в Москве работали только современные низкопольные трамваи, удобные для всех пассажиров, — приводит Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

До этого сообщалось, что московский трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards в номинации «Проект года». Трамвай — один из любимых видов транспорта москвичей. В настоящее время у трамвайной сети новый оператор — Московский метрополитен. Таким образом, в основу развития сети легли жесткие стандарты метро, чтобы гарантировать москвичам надежный и комфортный наземный транспорт.