Семерых детей обнаружили за год в машинах под запрещающими парковку знаками в Москве

Фото: Пресс-служба МАДИ

Семерых детей, которые были оставлены в автомобилях без присмотра родителей, нашли инспекторы МАДИ под запрещающими остановку знаками в 2021 году. Об этом в среду, 20 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чаще всего детей оставляли в машинах, чтобы избежать эвакуации.

Одного из малышей обнаружили в середине октября. Инспекторы незамедлительно сообщили о нарушении в полицию.

Фото: Пресс-служба МАДИ

В отношении всех родителей, которые воспользовались ребенком, чтобы припарковать свой автомобиль, могут возбудить уголовное дело по статье «Оставление в опасности». За такую халатность гражданам может грозить лишение свободы на срок до одного года или штраф в размере до 80 тысяч рублей.

В столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев этого года. Так, типичный нарушитель — мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более десяти лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.