Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Южном Бутове

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Мелитопольская улица Карта всех событий

Днем 20 октября произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате аварии пострадали два человека, в том числе подросток. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел на улице Мелитопольской вблизи района Бутово парк. К месту происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

— В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе подросток, — рассказал старший дежурный смены, спасатель авиацентра столицы Сергей Лисицын.

1/4 Фото: пресс-служба Департамент ГОЧСиПБ 2/4 Фото: пресс-служба Департамент ГОЧСиПБ 3/4 Фото: пресс-служба Департамент ГОЧСиПБ 4/4 Фото: пресс-служба Департамент ГОЧСиПБ

По его словам, спасатели оцепили место ДТП, отключили автомобильный аккумулятор, оказали первую помощь пострадавшим и передали их врачам.

Лисицын также отметил, что женщина и ребенок, которые находились в легковой машине, не пострадали.

По данным СМИ, таксист засмотрелся на последствия аварии и совершил второе ДТП. Очевидцы аварии обратили внимание на велосипедиста, который был также недалеко от места инцидента. Им показалось, что велосипед, на котором передвигался мужчина, очень похож на их.

Его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что подозрительный велосипедист — наркокурьер, сообщает Telegram-канал «112».