Четыре дома по программе реновации построили в столичном районе Зюзино

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Каховка, 23к5 Карта всех событий

В Зюзине по программе реновации жилья ввели в эксплуатацию четыре дома. Их общая площадь составляет 35,3 тысячи квадратных метров.

— Новостройки были введены по адресам улица Каховка, дом 23, корпус 5, улица Керченская, дом 26а и дом 28а, а также улица Малая Юшуньская, дом 10, корпус 2. Всего в районе Зюзино новые квартиры получат жители 182 сносимых домов, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Заселиться в них участники программы смогут в 2022 году. Здания рассчитаны на 675 жильцов, которые переедут в комфортные и современные квартиры.

— Смотровые ордера получат участники программы, проживающие по адресам улица Херсонская, дом 8, улица Керченская, дом 28 и дом 30. Город придерживается принципа создания максимально комфортных условий для участников программы реновации, в том числе за счет близости новых и расселяемых домов, — сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, жителям не придется менять свои привычки и распорядок дня. Новостройки находятся в шаговой доступности от их прежнего жилья.

Переселение горожан в рамках программы реновации жилищного фонда в настоящий момент проходит в 60 районах Москвы. Около 55 тысяч москвичей начали переселение с момента старта программы. Также в течение 2021 года планируется переселить 30 тысяч горожан.