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«Она мне нравится как девушка»: Милохин рассказал об отношениях с Медведевой

Анна Михалюк

Общество
«Она мне нравится как девушка»: Милохин рассказал об отношениях с Медведевой
Фото: Youtube / sergeymeza

Популярный тиктокер Даня Милохин рассказал об отношениях со своей партнершей по шоу «Ледниковый период», фигуристкой Евгенией Медведевой.

В соцсетях обсуждают отношения между молодыми людьми, и фанаты пары хотят, чтобы они были вместе не только на льду.

— Она мне нравится как девушка. Мне с ней хорошо. Я пою с ней! Она меня поддерживает! Эти чувства как к сестре. Но я понимаю, что она не сестра и могут возникнуть романтические отношения. Но я такое испытываю не к ней одной, — поделился тиктокер в подкасте на YouTube «Сережа и микрофон».

Он рассказал, что его друг намекал на то, что с Евгенией Медведевой можно построить отношения.

— Друг мой говорит: «Дань, встречайся с Женькой. Вы очень крутая пара, и она такая классная!». Но это так не делается, и я решил немного отпустить ситуацию. Я себя странно чувствую в отношениях. Мне нужны просто человеческие чувства, влюбленность. Любовь правит миром, — сказал Милохин.

Сейчас он выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой. Ранее он рассказывал, что фанаты рисуют портреты пары и мечтают, чтобы спортсменка и тиктокер были вместе.

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