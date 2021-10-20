«Она мне нравится как девушка»: Милохин рассказал об отношениях с Медведевой

Фото: Youtube / sergeymeza

Популярный тиктокер Даня Милохин рассказал об отношениях со своей партнершей по шоу «Ледниковый период», фигуристкой Евгенией Медведевой.

В соцсетях обсуждают отношения между молодыми людьми, и фанаты пары хотят, чтобы они были вместе не только на льду.

— Она мне нравится как девушка. Мне с ней хорошо. Я пою с ней! Она меня поддерживает! Эти чувства как к сестре. Но я понимаю, что она не сестра и могут возникнуть романтические отношения. Но я такое испытываю не к ней одной, — поделился тиктокер в подкасте на YouTube «Сережа и микрофон».

Он рассказал, что его друг намекал на то, что с Евгенией Медведевой можно построить отношения.

— Друг мой говорит: «Дань, встречайся с Женькой. Вы очень крутая пара, и она такая классная!». Но это так не делается, и я решил немного отпустить ситуацию. Я себя странно чувствую в отношениях. Мне нужны просто человеческие чувства, влюбленность. Любовь правит миром, — сказал Милохин.

Сейчас он выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Евгенией Медведевой. Ранее он рассказывал, что фанаты рисуют портреты пары и мечтают, чтобы спортсменка и тиктокер были вместе.