Рафик Загрутдинов: Монолит детско-взрослой поликлиники на севере столицы готов на 80 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 107А Карта всех событий

Монолитные конструкции здания детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Дмитровском районе на севере Москвы готовы на 80 процентов. Об этом в среду, 20 октября, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что медицинское учреждение будет рассчитано на 500 взрослых и 200 детей в смену.

— Монолит детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с женской консультацией по адресу Дмитровское шоссе, владение 107, в районе Дмитровский готов более чем на 80 процентов. Завершены работы на уровне пятого этажа, ведутся монолитные работы вертикальных конструкций шестого этажа, — заявил заммэра.

Рафик Загрутдинов добавил, что ввод в эксплуатацию здания запланирован на 2022 год.

Уточняется, что новая поликлиника будет соответствовать концепции «Московский стандарт+». Во взрослом отделении предусмотрены кабинеты врачей общей практики и медиков-специалистов, отделы профилактики, лучевой диагностики и реабилитации, помещения для УЗИ, лаборатории, процедурные комнаты и многие другие.

— В поликлинике будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другое необходимое современное диагностическое оборудование, — уточнили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Для детей в здании организуют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт, кабинеты лучевой диагностики и другие необходимые помещения.

— Подразделения и помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан, — заключили в ведомстве.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 120 новых объектов образования и медицины возведут в столице за счет городского бюджета в 2022–2024 годах.