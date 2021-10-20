Автоэксперт назвал главный принцип езды при мокром снеге

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В среду, 20 октября, в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться мокрым снегом, переходящим в дождь, и сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. «Вечерняя Москва» решила напомнить водителям о правилах безопасности на дороге во время непогоды и узнала у специалиста, что делать, если выпал снег, а на вашем авто летняя резина.

По словам автоэксперта Алексея Аксенова, экстренно поменять летнюю резину на зимнюю уже не получится, так как это приведет к большим очередям на шиномонтажных станциях. Да и смысла в этом нет при нынешних погодных условиях.

— Я неоднократно говорил, что менять резину на зимнюю нужно, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Летняя резина при таких условиях хуже себя ведет, «дубенеет», не отрабатывает своих свойств. Если не успели заменить ее — ничего страшного. Еще есть время это сделать, но не нужно затягивать, — подчеркивает эксперт. — Ведь где первый снег, там второй, третий... десятый.

Что касается правил поведения на дороге при неблагоприятных погодных условиях: главный принцип, по словам эксперта, — это понять, что сейчас покрытие под вашим «железным конем» гораздо менее стабильное и скользкое, чем в сухое время года.

— При такой погоде, — отмечает он, — увеличивается тормозной путь, замедляется реакция автомобиля при перестроениях. Соответствующие условия могут спровоцировать ДТП, если автомобилист совершает неправильные действия. Например, позволяет себе маневрировать на дороге, совершать резкие повороты или не предупреждать заведомо других участников движения о своих намерениях.

В первую очередь, добавил Аксенов, нужно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущего авто, следует опасаться перестроения через белые линии разметки:

— Именно на них больше всего скапливается наледи. Асфальт не так сильно, в отличие от этой разметки, кристаллизуется. Не забывайте включать поворотники, чтобы люди видели ваши действия. Плавнее поворачивайте руль, так как при резких маневрах на скользком покрытии машину может занести, что приведет к аварии.

В заключение эксперт порекомендовал заблаговременно продумывать свой маршрут, чтобы не было лишней надобности «перестраиваться».