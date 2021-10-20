Андрей Бочкарев отметил, что число стартовых площадок по реновации в Москве превысило 150

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Новые стартовые площадки по программе реновации жилищного фонда утвердили в столице. Их число достигло 153. Об этом в среду, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что после отселения и сноса на указанных территориях возведут многоквартирные жилые дома.

— Перечень стартовых площадок увеличился на 10 территорий, из которых восемь формируются на месте сноса отселяемых домов, включенных в программу реновации, — заявил заммэра.

Также Андрей Бочкарев добавил, что в городе в рамках реализации программы уже ввели в эксплуатацию 155 новостроек. Их общая площадь составляет два миллиона квадратных метров. При этом под заселение переданы 126 многоэтажек.

— Еще свыше 300 домов проектируются и строятся, из них в проектировании находятся 154 объекта мощностью три миллиона квадратных метров, 150 домов на два с половиной миллиона квадратных метров строятся, — уточнил заместитель мэра столицы.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что введение десяти новых стартовых площадок по программе реновации в столице позволит построить 128,6 тысячи квадратных метров жилья.

По словам заммэра, результаты реализации программы на данный момент можно считать серьезным городским достижением.