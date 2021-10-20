Андрей Бочкарев рассказал о строительстве домов по реновации на десяти новых площадках

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Введение десяти новых стартовых площадок по программе реновации в столице позволит построить 128,6 тысячи квадратных метров жилья. Об этом в среду, 20 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил десять новых стартовых площадок реновации в девяти районах и четырех округах столицы. Включение новых адресов в перечень стартовых площадок позволит построить дополнительно 128,6 тысячи квадратных метров жилья для переселения участников программы, — рассказал он.

В новостройки смогут переселиться 4,7 тысячи горожан из 26 старых домов. Всего по программе реновации утверждено 533 стартовые площадки, а их общая мощность составляет 8,4 миллиона квадратных метров.

Новостройки появятся в девяти районах четырех округов города:

— улица Дурова, владение 3 (ЦАО, Мещанский);

— 2-я Дубровская улица, владение 1 (ЦАО, Таганский);

— Илимская улица, владение 5 (СВАО, Лианозово);

— улица Академика Комарова, владения 6–8 (СВАО, Марфино);

— Отрадный проезд, владения 6–8 (СВАО, Отрадное);

— Вересковая улица, владение 6 (СВАО, Свиблово);

— улица Кржижановского, владение 31 (ЮЗАО, Котловка);

— улица Свободы, владения 7–9 (СЗАО, Покровское-Стрешнево);

— Сосновая аллея, владение 4 (СЗАО, Покровское-Стрешнево);

—1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1 (СЗАО, Щукино).

Результаты реализации программы на данный момент можно считать серьезным городским достижением.

— Программа набирает темпы, количество включенных в нее адресов увеличивается, и, судя по цифрам этого года, есть все основания полагать, что и дальше московские власти смогут поддерживать необходимую скорость ввода новых домов для переселения участников программы в более комфортные жилищные условия, — заявил управляющий в консалтинговом агентстве Kuzin Consulting Георгий Кузин.

Переселение горожан в рамках программы реновации жилищного фонда в настоящий момент проходит в 60 районах Москвы. Около 55 тысяч москвичей начали переселение с момента старта программы. Также в течение 2021 года планируется переселить 30 тысяч горожан.