Для новых домов по программе реновации жилья в Москве подобраны еще 10 адресов

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Еще 10 новых адресов пополнили перечень стартовых площадок для строительства новых домов по программе реновации жилья в столице. На их территории построят 128,6 тысячи квадратных метров жилья, которые вместят 4,7 тысячи горожан из 26 старых домов. Соответствующее постановление в среду, 20 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новостройки появятся в девяти районах четырех округов города:

— улица Дурова, владение 3 (ЦАО, Мещанский);

— 2-я Дубровская улица, владение 1 (ЦАО, Таганский);

— Илимская улица, владение 5 (СВАО, Лианозово);

— улица Академика Комарова, владения 6–8 (СВАО, Марфино);

— Отрадный проезд, владения 6–8 (СВАО, Отрадное);

— Вересковая улица, владение 6 (СВАО, Свиблово);

— улица Кржижановского, владение 31 (ЮЗАО, Котловка);

— улица Свободы, владения 7–9 (СЗАО, Покровское-Стрешнево);

— Сосновая аллея, владение 4 (СЗАО, Покровское-Стрешнево);

—1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1 (СЗАО, Щукино).

Таким образом, количество подобранных по программе площадок увеличилось до 533, а их общая площадь составляет 8,4 миллиона квадратных метров, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что в трех районах Москвы почти завершена программа реновации жилья. Все жители этих районов обретут новые дома после завершения расселения нескольких зданий в поселениях Мосрентген и Сосенское, стартовавшего 30 сентября.