Сергей Собянин утвердил закон о Едином реестре малого и среднего бизнеса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о внесении предпринимателей столицы в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликовали в среду, 20 октября, на официальном сайте мэра Москвы.

Новый закон предусматривает внесение информации о столичных субъектах малого и среднего предпринимательства в единую систему. При этом документ регулирует определение терминов «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также устанавливает меры поддержки бизнесменов в социальной сфере.

Социальным предпринимателям будут положены финансовые, имущественные, информационные и иные виды помощи, а также организация профессионального обучения, говорится в подписанном мэром Москвы документе.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России мониторит ситуацию с бизнесом на фоне коронавируса, оно готово предложить новые меры поддержки.

При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что объявление нерабочих дней приведет к издержкам малого и среднего бизнеса. Кабмин, по его словам, должен обеспечить названные меры предпринимателям.