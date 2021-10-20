Правительство России поддержит бизнес на фоне ситуации с COVID-19

Фото: Вечерняя Москва

Правительство России мониторит ситуацию с бизнесом на фоне коронавируса, оно готово предложить новые меры поддержки. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в среду, 20 октября.

— Мы осуществляем, естественно, развернули мониторинг ситуации по каждому из регионов. Если нужно, предложим дополнительные меры, — рассказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что объявление нерабочих дней приведет к издержкам малого и среднего бизнеса. Кабмин, по его словам, должен обеспечить выполнение названных мер в отношении предпринимателей.

Президент выразил надежду, что это будет реализовано аналогично предыдущим периодам. Имеющийся опыт показал высокую эффективность мер, приводит слова Путина РИА Новости.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.