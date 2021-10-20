Новак оценил перспективы ситуации на газовом рынке в Европе

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Ситуация на энергетическом рынке Европы вряд ли выправится в краткосрочной перспективе. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в среду, 20 октября.

— Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность, — рассказал чиновник.

Маловероятно, что в ближайшее время в Европе выправится баланс спроса и предложения, добавил он. Многое будет зависеть от прохождения осени–зимы, температуры и потребностях Европы в газе, приводит слова Новака РИА Новости.

16 октября Новак рассказал, что повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено. Россия, по его словам, готова вести упреждающий диалог со своими партнерами из Европы. Вице-премьер добавил, что в подземных газовых хранилищах стран Евросоюза не хватает около 25 миллиардов кубометров газа.

13 октября Европейский союз начал активный период отбора газа из своих подземных газовых хранилищ. В начале сезона их заполненность составляла более чем 78 процентов, что на 14 процентов меньше среднего показателя за последние пять лет.