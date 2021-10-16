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Новак допустил везможность повторного кризиса в Европе

Дарья Чентаева

Общество
Новак допустил везможность повторного кризиса в Европе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими партнерами из Европы. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак в эфире программы «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

— Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация, не исключено, что может повториться, — отметил Новак.

Он добавил, что сегодня в подземных газовых хранилищах стран Евросоюза не хватает около 25 миллиардов кубометров газа.

13 октября Евросоюз начал активный период отбора газа из своих подземных газовых хранилищах. В начале сезона заполненность хранилища составляла более чем 78%, это на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет, сообщают РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия обсудила с Германией вопрос транзита газа через Украину.

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