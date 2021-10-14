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Новак заявил, что «Северный поток — 2» запустят в ближайшие дни

Михаил Алимов

Экономика
Новак заявил, что «Северный поток — 2» запустят в ближайшие дни
Фото: roscongress / Александр Уткин

Российский газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни. Сейчас трубу заполняют газом. Об этом в четверг, 14 октября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

— «Северный поток — 2» достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того чтобы его запустить, будет готов, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что дальнейшие работы с газопроводом будут зависеть от европейского регулятора.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО боится роста военной российской угрозы в районе газопровода «Северный поток — 2». Член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина на это ответила, что присутствие российских военных в акватории Балтийского моря связано с охраной собственных государственных границ. При этом высказывания Польши на данную тему в контексте «Северного потока — 2» отвлекают внимание Евросоюза на «российскую угрозу».

В среду, 6 октября, стало известно, что оператору российского газопровода «Северный поток — 2» грозит «немедленное» разбирательство, если компания Nord Stream 2 AG не предоставит соответствие газопровода требованиям европейского законодательства. При этом все технические условия для запуска «Северного потока — 2» выполнены, то есть в скором времени может быть введена в эксплуатацию первая нитка газопровода.

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