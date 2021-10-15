Россия обсудила с Германией вопрос транзита газа через Украину

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Россия находится в процессе консультаций о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в пятницу, 15 октября.

— Вот то, что вы говорите — мы встречаемся с (специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом фон — прим. «ВМ») Вальдерзее... как раз мы консультируемся относительно этой ситуации, — рассказал чиновник.

Данные переговоры не стоит выводить в публичную плоскость, приводит слова Новака РИА Новости.

14 октября Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни. По его словам, в данный момент идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа.

Вице-премьер отметил, что дальнейшие работы с газопроводом будут зависеть от европейского регулятора.

Газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать до конца года.